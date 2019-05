Pour certains astronomes amateurs, les satellites Starlink de SpaceX sont un peu trop visibles

© Marco Langbroek / AFP

Un train dans l'espace

Des images satellites gâchées par un trait lumineux

Dans le ciel nocturne, on peut observer un convoi de 60 points brillants, visible depuis la terre ferme. Cet ensemble que certains ont déjà surnommé le «» est en fait composé des satellites de la «» envoyée en orbite le 23 mai dernier par SpaceX Avec cette technologie, l'entreprise d'souhaite fournir unsur l'ensemble du globe. Ces 60 satellites ne sont que le début puisquecompte envoyer. Chaque satellite pèse 227 kilogrammes, est plat et équipé d'un grand panneau solaire reflétant la lumière. La brillance dépend de l'angle des panneaux et de celle de l'orbite. Au fur et à mesure, ces différents satellites devraient s'éloigner les uns des autres et la luminosité émise par cedevrait être divisée par deux lorsque les appareils auront atteint leurEn attendant, les chercheurs redoutent que tous ces points brillants dans la nuit viennentJonathan McDowell, du centre d'astrophysique d'Harvard et Smithsonian, explique que «». Lesont généralement besoin d'une exposition longue, de l'ordre de 15 minutes. Si des dizaines de satellites passent dans le champ durant ce laps de temps, «».De son côté, Bill Keel, astronome à l'université d'Alabama, a déclaré que «» si les futures constellations sont aussi brillantes queElon Musk a rapidement réagi sur Twitter en mettant en avant le fait qu'il y avait déjà «», avant d'argumenter que fournir un accès internet à des «» était un «. ».