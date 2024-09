MattS32

Ça viendra sans doute aussi sur les GeForce a terme. Simplement il faut adapter le logiciel pour chaque accélérateur, et c’est assez logique de mettre la priorité sur les NPU intégrés aux CPU, ce sont les plus efficaces énergétiquement et donc les mieux adaptés à un usage mobile, usage qui est la cible prioritaire…

Il y a sans doute déjà beaucoup plus de machines dotées d’un NPU Intel ou AMD que de machines dotées d’une RTX 4090… Et même comparé à des GeForce ou Radeon moins puissantes, d’ici à moins d’un an y aura sans doute plus de machine dont la puissance du NPU dépassera celle du GPU discret : les machines dotées d’un GPU discret sont une petite minorité.