Microsoft déploie son correctif visant la "dégradation des performances en jeu"

Un nouveau correctif, pour corriger le précédent correctif

Il y a quelques jours, Microsoft annonçait divers soucis avec la mise à jour KB4482887 de Windows 10 , et notamment. En quelques jours, le géant américain a toutefois tenu à corriger le tir, avec une toute nouvelle update disponible dès aujourd'hui., mais aussi. La mise à jour apporte égalementrencontrée avec certains fichiers MSI et MSP. A noter queLa mise à jour est disponible dès à présent, et devrait donc s'installer automatiquement depuis Windows Update. Pour voir la liste complète des changements apportés par cette mise à jour KB4489899, direction le site Support de Microsoft (en anglais)