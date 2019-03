Microsoft : une MAJ récente de Windows dégrade les performances en jeu

Des soucis de performance avec la dernière MAJ de Windows 10

Il y a quelques jours,lançait la mise à jour KB4482887 pour. Une update qui provoque, entre autres, deux sérieux problèmes de performances pour les adeptes de jeux vidéo.En effet, si certains titres sont épargnés, d'autres, commeou des titres plus anciens (les Call of Duty notamment), souffrent de sérieux problèmes au niveau des, mais aussi des mouvements de souris. Un bug confirmé par Microsoft, qui travaille évidemment d'arrache-pied (on l'espère en tout cas) pour résoudre au plus vite cet épineux problème.Sur sa page Support , outre les ennuis cités plus haut, Microsoft indique que cette mise à jourlors de l'installation de certains fichiers MSI et MSP. Pour ce problème en particulier, Microsoft conseille d'ignorer l'erreur et d'attendre sagement le prochain correctif.Pour ce qui est des problèmes de performance en conditions de gaming, Microsoft propose une solution à court terme en conseillant aux utilisateurs... deKB4482887. Cela permettra de «», selon le géant de Redmond. Évidemment, pour éviter sa réinstallation automatique, il est également conseillé dejusqu'à la résolution officielle du problème.À noter que cette même mise à jour cause également quelques ennuis avec Internet Explorer 11, au niveau du système d'authentification. Rappelons que le géant américain avait également connu de (très) grosses difficultés en fin d'année dernière, avec son Octobre Update