Windows 10 : la planification GPU arrive, pourquoi cela va rendre votre PC plus performant ?

Lancée fin mai avant de voir son déploiement être finalement suspendu provisoirement par Microsoft, la mise à jour de mai proposera bientôt une nouveauté supplémentaire : le support de la planification GPU . On vous explique en quoi cette fonctionnalité pourrait donner un coup de fouet aux performances graphiques de votre PC .

La planification des GPU à accélération matérielle, pour être tout à fait précis, permet à une carte graphique dédiée (AMD ou NVIDIA) ou à une partie graphique intégrée (iGPU présent sur certains processeurs AMD et Intel) de gérer elle-même et sans intermédiaire sa propre mémoire vidéo. De quoi débloquer de meilleures performances graphiques, une latence réduite, un framerate minimum augmenté et dans certains cas une lecture vidéo améliorée.

Cette nouveauté s'annonce donc prometteuse… mais elle n'est pas encore tout à fait d'actualité. Comme l'explique le site spécialisé, la planification GPU n'est en effet pas encore supportée par les derniers drivers d'AMD, Intel ou encore NVIDIA. Elle devrait toutefois se généraliser prochainement.