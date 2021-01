Au moins 100 millions de PC tournent encore sur Windows 7

Fin décembre 2019, 75,8 % des PC étaient propulsés par Windows 10 tandis que Windows 7, sur le point de devenir obsolète, était encore installé sur 18,9 % des machines. Un an plus tard, ces chiffres ont évolué en faveur de Windows 10. La dernière mouture de l'OS de Microsoft compte désormais pour 87,8 % des PC tandis que Windows 7 a perdu plus de 10 points à 8,5 %. Windows 8.x, pour sa part, a dégringolé à 3,4 %. Ces chiffres s'appuient sur les données officielles et non filtrées des sites gouvernementaux américains.

En décembre dernier, selon Statcounter, Windows 10 était installé sur 75,68 % des PC, devant Windows 7 à 18,03 % et Windows 8.1 à 3,95 %. Un an plus tôt, le taux d'adoption de Windows 10 était de 65,4 % contre 26,79 % pour Windows 7. StatCounter propose gratuitement un compteur détaillé auprès des webmasters et dont les chiffres sont générés via 3 millions de sites internet et 15 milliards de pages vues par mois.

Si l'on se fonde sur les chiffres de NetMarketshare, qui ne prend pas en compte les utilisateurs chinois, Windows 10 affiche un taux de 74,03 % contre 21,67 % pour Windows 7. Ces données sont extraites de l'analyse du trafic de 40 000 sites internet regroupant au total 160 millions de visiteurs uniques par mois.

Difficile donc de connaître le nombre exact de machines équipées de la version obsolète de Windows mais si l'on s'en tient au chiffre de 1,5 milliard de PC communiqué par Microsoft depuis des années, cela signifie donc qu'au moins 100 millions d'ordinateurs sont concernés.