Microsoft renforce la protection du kernel de Windows 10

Dans un article très complet publié le 8 juillet dernier, Andrea Allievi, un membre de l’équipe « Security Kernel Core » de Microsoft, résume le procédé ainsi :

« La protection des données du noyau (KDP) est une nouvelle technologie qui empêche les attaques de corruption de données en protégeant des parties du noyau et des pilotes de Windows grâce à une sécurité basée sur la virtualisation (VBS). KDP est un ensemble d'API qui permet de marquer une partie de la mémoire du noyau en lecture seule, empêchant ainsi les attaquants de modifier la mémoire protégée. Par exemple, nous avons vu des pirates utiliser des pilotes signés, mais vulnérables, pour attaquer des structures de données stratégiques et installer un pilote malveillant et non signé. Le KDP atténue ces attaques en garantissant que les structures de données ne peuvent pas être altérées ».