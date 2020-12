Amazon ajoute les Mac Mini dans son offre Cloud pour des instances de macOS à distance

Côté hardware, ces Mac Mini disposent de puces hexacore Intel Core-i7 de 8e génération cadencées à 3,2 GHz ou 4,6 GHz en Turbo Boost. Chaque Mac Mini embarque par ailleurs 32 Go de mémoire vive. Ces Mac sont connectés au système Nitro d'Amazon offrant jusqu'à 10 Gb/s de bande passante. Quant à leur stockage, il peut être évolutif. Ces Mac peuvent disposer au choix de macOS 10.14 (Mojave) ou 10.15 (Catalina)

Le développeur pourra accéder à ces machines de deux manières : soit via commandes SSH, soit en accès au bureau à distance via VNC. Dans ce dernier cas, il est généralement requis d'ouvrir le port 5900 mais les connexions ne sont pas sécurisées. Il est toutefois possible de faire transiter le trafic VNC via SSH.

La machine n'est pas modifiée, tous les composants sont livrés tels quels, avec par exemple les connexions Bluetooth et Wi-Fi activées.