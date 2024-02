Des sites proposent déjà de précommander GTA 6 à un prix exorbitant

Depuis la sortie de sa bande-annonce, GTA 6 a fait naître de très nombreuses rumeurs quant à son prix. Avec une dizaine d’années d’attentes, des promesses de gameplay, de graphisme et de réalisme hors du commun et un coût de développement qui, d’après certaines rumeurs, pourrait atteindre 2 milliards de dollars, le prochain jeu de Rockstar pourrait bien être un des produits vidéoludiques les plus ambitieux et les plus chers jamais vus.