De faux exécutables de GTA 6 pour PC fleurissent sur le Web, ne vous faites pas avoir !

Et si l'on vous proposait de jouer à GTA 6 aujourd'hui, sans plus attendre, sur votre PC ? L'opération est simple, il suffit de lancer un petit fichier .exe qui va venir installer le nouveau GTA signé Rockstar Games sur votre ordinateur, et à vous les joies de Vice City. Seulement voilà, il s'agit d'un fake, avec de grandes chances d'installer… un virus.