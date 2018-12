Netflix : 100 millions de dollars pour garder Friends dans son catalogue ?

Friends toujours sur Netflix (mais au prix fort)

Depuis quelque temps, les utilisateurs dehurlaient au scandale suite audu catalogue du géant américain. En effet, les dix saisons de cette série culte sont bel et bien présentes sur Netflix , mais il se murmurait que cette dernière allait dans quelques semaines quitter le service de VOD, pour revenir bientôt du côté de chez, dont le service de streaming vidéo devrait arriver dans les prochains mois.Pour Netflix, pas question d'abandonner la série Friends (et perdre peut-être au passage de précieux abonnés), si bien que, selon le New-York Times, le groupe américain n'a pas hésité à débourserpour conserver sur ses serveurs les aventures de Ross, Monica, Rachel et leurs amis.En 2019, il sera donc encore et toujours possible de, que l'on réside aux États-Unis, en France ou encore en Belgique. Ouf !Une sacrée augmentation par rapport au tarif depar an payé jusqu'à présent par Netflix. Pour la plateforme, il s'agit bien sûr de conserver une offre alléchante, notamment face auxqui se profilent, comme AT&T ou encore Disney , sans compter la concurrence actuelle, avec Amazon Prime Video Reste à savoir maintenant si WarnerMedia, qui détient les droits de Friends, accordera une nouvelle fois les droits de la série à Netflix en 2020, ou si ce dernier en gardera l'exclusivité pour(à qui appartient WarnerMedia).Toujours est-il que les abonnés Netflix, soit plus de 130 millions de personnes dans le monde, vont encore et toujours pouvoir suivre Friends en 2019.