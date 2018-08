Amazon : bientôt un service de streaming "gratuit" pour les Fire TV

Pas de Prime Video gratuit pour le moment

n'en finit plus d'ajouter de nouveaux services à son offre déjà pléthorique. Selon le site The Information, le site pourrait prochainement annoncer une offre de diffusion vidéo délinéarisée, en complément de son serviceCe catalogue de contenus serait disponible pour les acheteurs de l', une clé USB transformant son écran de télévision en media center. Il s'appelleraitet permettrait à l'utilisateur d'accéder à un vaste catalogue de films et de séries. Le service sera proposé par IMDb , l'immense base de données spécialisée dans le cinéma et rachetée il y a plusieurs années déjà par Amazon.Attention toutefois, le service serait alimenté par des contenus plutôt datés, Amazon réservant l'exclusivité de ses productions originales aux utilisateurs de. Pour rappel, ce dernier est gratuit pour les abonnés

L'objectif de l'e-commerçant serait de proposer une offre de contenus accessible immédiatement aux possesseurs de Fire TV, sans débourser un euro de plus... avant de les convaincre de jeter un œil aux productions maison d'Amazon. Ce service sera, bien entendu, financé par de la publicité proposée pendant la lecture.Amazon ne ferait pas deune version gratuite d'Amazon Prime Video mais une manière de récupérer un peu de profits en proposant une offre très accessible à ses clients les moins exigeants.Amazon Prime est aujourd'hui l'une des offres les plus accessibles de streaming, en plus des dizaines de services proposés en plus par la marque et le réel concurrent de Netflix dans le monde. Et l'entreprise de Jeff Bezos devra redoubler d'efforts avant le lancement prochain d'une plate-forme de streaming Disney ainsi que de l'incursion d'Apple dans ce marché hautement convoité.