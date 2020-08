Amazon se prépare à proposer des podcasts sur son application Music

Envieux du succès de Spotify, Amazon ? Disons plutôt que le géant du e-commerce sent qu’il a également une carte à jouer sur le segment de plus en plus populaire du podcast.

D’après le site The Desk, qui a pu jeter un œil à des échanges d'e-mails entre Amazon et des producteurs, les services Amazon Music et Audible proposeront bientôt d’écouter des podcasts. Les enceintes connectées Echo supporteront donc la fonctionnalité nativement et pourront se passer de skills tiers.