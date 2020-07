Spotify se lance dans le "podcast vidéo"

« Les podcasts vidéo s’appuient sur notre expérience audio et l’améliorent, en permettant aux utilisateurs (Free et Premium) de s'immerger plus que jamais dans leurs podcasts préférés avec du contenu vidéo », explique Spotify…

Les premiers podcasts concernés sont Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, ou encore The Rooster Teeth Podcast.