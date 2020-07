PeerTube, le projet d'alternative à YouTube décentralisée, avance bien !

Pour ceux qui n'auraient pas suivi le développement de PeerTube, l'idée est de lancer une alternative décentralisée et libre à YouTube, le mastodonte des vidéos en ligne. Le code source de la plateforme née des cerveaux de Framasoft, une association militant pour le développement de logiciels libres, est accessible et modifiable. PeerTube est disponible depuis mars 2018 et comptabilise aujourd'hui plus de 200 000 vidéos, mises en ligne par 30 000 utilisateurs différents.