L'UE reconnaît que YouTube n'est pas responsable des violations de droits d'auteur de ses utilisateurs

Jusqu'à la fin de l'année prochaine (nous en reparlons plus bas), ce problème de droits d'auteur est régi par la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, par la directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, et par la directive du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle.