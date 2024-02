Meta teste la possibilité de partager les mêmes messages sur Facebook et Threads

Threads pourrait bien un jour bénéficier de l'audience de Facebook ? C'est l'idée persistante de Meta en tout cas. Après avoir arrêté en novembre dernier le partage automatique de suggestions Threads sur Facebook et Instagram, le groupe tente autre chose, et met en ce moment à l'essai la possibilité de poster volontairement un même post sur Threads et Facebook.

Ce genre d'interopérabilité n'est pas nouveau. Il est possible depuis longtemps de partager la même image ou le même Reel sur Facebook et sur Instagram, afin de pouvoir toucher un public plus large. Meta semble tenter de reproduire la même synergie positive, cette fois pour le partage du contenu textuel.