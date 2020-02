Lancement discret pour Hobbi, un simili-Pinterest conçu par Facebook

Un clone de Pinterest amputé de son aspect social



Annoncée cet été, l'équipe New Product Experimentation ne chôme pas et propose de nombreuses nouvelles applications pour le compte de Facebook. Après Whale, le logiciel de création de memes lancé à la fin de l'année 2019, voici Hobbi, une application très inspirée de Pinterest.L'application permet aux utilisateurs de classer leurs photos et vidéos en collections, permettant aux personnes qui les suivent de voir l'évolution d'un projet créatif, mais également de trouver des conseils pour réaliser leurs propres projets.Pour le moment, l'application n'est disponible que sur iOS et dans certains pays comme la Colombie, la Belgique, l'Espagne ou l'Ukraine. D'autres territoires devraient être ajoutés à cette liste dans les prochaines semaines si l'application trouve son public.Si la New Product Experimentation s'est clairement inspirée de Pinterest, elle n'intègre pas encore toutes les fonctionnalités de partage qui font le succès du service en ligne. Pour le moment, il est impossible de présenter ses collections sur d'autres réseaux sociaux, une volonté d'enfermer davantage les utilisateurs dans l'écosystème mis en place par Facebook.Pinterest ne semble d'ailleurs pas inquiet vis-à-vis de l'arrivée de Facebook, comme le confirme un porte-parole au micro de CNBC : «».Les investisseurs ne semblent pas forcément aussi sereins et l'action Pinterest a perdu 4 % à Wall Street suite à la publication d'Hobbi sur l'App Store.Pourtant, la New Product Experimentation n'a pour le moment aucun succès à son actif. Les différents logiciels lancés sur les boutiques d'applications n'ont jamais réussi à intéresser un nombre suffisant d'utilisateurs et à concurrencer frontalement les services en ligne bien installés auxquels ils s'attaquent.