Pinterest déploie de nouveaux outils pour apaiser ses utilisateurs anxieux

Améliorer son humeur et se changer les idées

Sur la version française de Pinterest, un message d'avertissement renvoyant vers des centres de prévention s'affiche en cas de recherche sur un terme "sensible". Ici, "anxiété". © Pinterest

Des données non liées au compte de l'utilisateur

Le principe est simple : si les termes que vous recherchez surlaissent penser aux algorithmes que vous avez un petit coup de mou, une sélection d'outils destinés à vous changer les idées est immédiatement proposée.Programmés avec l'aide d'experts en provenance du laboratoire d'études sur la santé mentale de Stanford, ces outils ont pour objectif «», écrit Pinterest sur son communiqué.Mais l'on ne parle pas ici d'un nouvel onglet qui viendrait garnir l'interface du réseau social. Ces nouvelles ressources apparaissent ponctuellementsur des termes comme «», «» ou «», explique Pinterest.Le communiqué précise enfin que dans le cas où l'utilisateur effectuerait une recherche basée sur des termes relatifs au fait de se blesser ou au suicide, un avertissement dirigeant les utilisateurs vers un centre d'écoute continue de s'afficher.Conscient que ce type de contenus (et surtout de recherche) est particulièrement sensible, Pinterest assure que «».Ces nouvelles ressources sont accessibles sur iOS et Android via la version 7.25 de Pinterest. Malheureusement, la chose est pour l'heure réservée aux utilisateurs résidants aux États-Unis. Pinterest assure toutefois vouloir porter cette fonctionnalité à tous ses utilisateurs par le futur.