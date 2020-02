La sortie de Facebook Dating repoussée en Europe pour des questions liées à la vie privée

Facebook Dating doit être adapté au RGPD en Europe

Facebook annonce revoir sa copie

Source : Le Monde

On entend parler depuis 2018 d'une plateforme de dating à la Tinder made in Facebook . Un service intégré à l'application principale qui a été déployé dans plusieurs pays depuis mais dont est privé l'Europe jusqu'ici. Facebook Dating devait se lancer ce jeudi 13 février 2020 sur le vieux continent, la veille de la Saint-Valentin, pour marquer le coup. Mais la sortie a finalement été repoussée à une date encore inconnue.Pourquoi ce nouveau délai ? Facebook n'a pas obtenu d'autorisation de la Data Protection Commission (DPC), un organisme irlandais dont le rôle est de veiller à la protection des informations personnelles des utilisateurs de plateformes numériques. Or, le groupe américain n'a pas réussi à prouver que Dating est bien « RGPD compatible » . Le siège social européen de Facebook se trouvant en Irlande, la DPC bloque l'arrivée de l'application pour toute la zone communautaire.La DPC rejette clairement la faute sur Facebook, expliquant que ce dernier l'a prévenue du lancement de Dating en Europe le 3 février 2020, soit 10 jours seulement avant la date de sortie prévue. De quoi éveiller les soupçons, surtout que Facebook a omis de transmettre des documents à l'autorité.La Commission a donc envoyé des agents au sein des locaux de Facebook à Dublin le lundi 10 février dernier afin d'enquêter et d'estimer si oui ou non Dating respectait le règlement général sur la protection des données. Des documents sont encore examinés par la DPC, qui a aussi interrogé Facebook sur certains points.Résultat, Facebook Dating n'est pas disponible en Europe ce 13 janvier, oficiellement pour «». On dirait que la DPC a eu le nez creux en cherchant à en savoir plus...