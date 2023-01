Publicité : sur Instagram et Facebook, les jeunes ne pourront plus être ciblés selon leur genre

Dès le mois de février, les annonceurs des réseaux sociaux du groupe Meta ne pourront plus cibler les jeunes selon leur genre. Ils devront se focaliser sur l'âge et la localisation.

La maison mère de Facebook et Instagram, Meta, a annoncé cette semaine la suppression du genre comme option de ciblage pour les entreprises qui proposent des publicités aux adolescents des plateformes du groupe californien. Elle entrera en vigueur le mois prochain et limitera le ciblage.