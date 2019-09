Les séquelles des sous-traitants ex-modérateurs de Facebook font peur

De l'horreur huit heures par jour



Une crise mal gérée par Facebook



Même si Facebook déclare faire son possible pour faciliter la vie de ses modérateurs, les langues se délient et depuis février, certains d'entre eux révèlent les horreurs qu'ils peuvent voir chaque jour sur le réseau social.Dans le bureau de modération situé à Berlin, les employés sont à bout. Facebook leur ayant fait signer un accord de confidentialité, les noms ont été changés, mais les horreurs sont véritables.Avant ces révélations, chacun devait modérer 1 000 messages en huit heures, soit un post toutes les 30 secondes. Une cadence que les employés ne peuvent plus tenir et qui a été divisée par deux depuis. Payés au salaire minimum, ils travaillent de jour comme de nuit et le week-end. Les monstruosités qu'ils voient chaque jour sont sans fin.La plupart révèlent que le plus dur a été de lire les messages privés entre enfants et adultes qui sont «» et souvent «».», explique l'un d'eux.De même, certains ont totalement perdu pied à cause de la haine, mais aussi des fake news qu'ils voient chaque jour : «», expliquait The Verge dès février.», déclare Daniel, un ancien employé. «».Après ces révélations, Facebook a décidé de baisser la charge de travail de ses employés, ce qui n'est pas suffisant car c'est d'un suivi psychologique dont ils ont besoin.Certains ont tenté d'en parler à un conseiller, qui leur a dit de trouver un psychologue par leurs propres moyens. Les modérateurs gèrent donc le stress comme ils le peuvent, souvent dans la drogue et l'alcool. Daniel explique avoir vu qu'un de ses collègues cherchait un Taser sur Internet par peur des étrangers, tandis qu'un autre employé dormait avec une arme.Des solutions semblent compliquées à trouver, car le travail est méconnu. Engager plus de monde peut être une solution, mais l'horreur reste la même.La conclusion nous vient de Gina, une ex-employée du bureau berlinois : «».