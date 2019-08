Facebook serait encore loin d'être irréprochable dans sa lutte contre les fake news

Des fact-checkers engagés par Facebook pour faire la chasse à la désinformation



La question desest une priorité pour Mark Zuckerberg et ses équipes. Le réseau social a pour objectifqui pullulent en permanence sur ses pages.Pour résoudre ce problème qui gangrène le réseau social,a embauché de nombreux vérificateurs (ou) dont la mission est de débusquer ces fausses informations et de les signaler à l'entreprise pour qu'elles soient retirées le plus vite possible de la plateforme.est l'un d'entre eux. Cette organisation caritative britannique a souhaité établir un bilan de ses activités et a rédigéavec le réseau social.Sur 96 vérifications effectuées, 59 portaient sur de fausses informations, 19 étaient un mélange de vérités et d'affabulations, 13 articles tenaient plus de l'opinion et de la satire etde ces posts étaient de vraies informations sourcées.Les sujets étaient divers, de la politique à la santé, l'un d'entre eux affirmant que les vaccins étaient mauvais pour le corps ou encore qu'une victime de crise cardiaque devait tousser pour se tirer d'affaire.si elles ne sont pas retirées à temps.Seulement, Full Fact constate que les algorithmes de Facebook sontque ce que l'entreprise voudrait faire croire. Son directeur, Will Moy, indique que ces derniers «».La plupart des publications signalées comme fausses par l'organisation restent publiées sur le réseau , même si leur portée diminue immédiatement de 80 %. Le volume de fake news traité et le temps de réaction de Facebook sont également critiqués par cette enquête.De plus,, ce qui contrarie certains organismes partenaires qui ont depuis claqué la porte. Si l'initiative reste indispensable, le réseau social est invité à mieux collaborer avec ses vérificateurs afinqui polluent le web depuis de trop nombreuses années.