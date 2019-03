Dans certains pays, Facebook met jusqu’à 3 ans pour supprimer des fake news

Près de trois ans pour obtenir un contact avec Facebook

Facebook n'est pas à la hauteur du problème des fake news

Deux poids deux mesures dans la lutte contre la. C'est ce que montre une enquête de Buzzfeed détaillant la lutte âpre menée par despour contraindreà supprimer des contenus mensongers sur sa plateforme.Les trois développeurs éditent une extension pour navigateur appelée Trolless, qui permet dede comptes propagateurs de. Le trio a eu l'idée de cet add-on après avoir constaté que, contrairement à d'autres pays plus puissants et aux intérêts commerciaux plus importants, Facebook n'a aucune politique de lutte contre la désinformation enIls ont utilisé ensuite les résultats (700 comptes identifiés) et les ont transmis en 2016 à Facebook, viamis en place par le réseau social. Sans succès, puisque les fausses informations ontcomme si de rien n'était.Il leur a falluet l'aide d'un activiste local, Pasa Valeriu, qui leur a donné un contact avec l'un des employés de Facebook pour débloquer la situation. «», explique Valeriu.Les développeurs ont pu ainsi entamer une conversation par mail avec les équipes locales de Facebook et ont proposé leur aide pouravant les élections législatives moldaves, qui se sont tenues le 24 février 2019.Le phénomène se pose aussi à d'autres pays, dont la France. Le site Hoaxbuster témoigne dans l'enquête et explique que l'outil dede Facebook n'est pas aussi efficace qu'attendu. Le créateur du site Guillaume Brossard explique que le réseau social a tendance à se reposer sur ses partenaires assurant le fact checking (Libération, Le Monde, AFP...) et à ne pas prendre en compte les signalements d'utilisateurs.Malgré les discours pleins de bonnes intentions et quelques résultats encourageants , Facebook semble encore loin d'avoir développé les solutions permettant d', un fléau qui perturbe le fonctionnement démocratique des États partout dans le monde.