Facebook confirme le lancement de la fonctionnalité anti-ciblage pour cette année

Permettre à l'utilisateur de faire supprimer ses données Facebook et d'empêcher les tiers d'y accéder

Facebook aura plus de mal à cibler des annonces

L'annonce est cette fois venue de David Wehner. Le directeur financier dea déclaré cette semaine, en marge d'une conférence organisée par Morgan Stanley Technolony, que l'outil de confidentialité allait être lancé cette année.», a-t-il constaté, selon des propos rapportés par nos confrères de CNBC.Facebook avait présenté l'outil Clear History en mai dernier lors de la conférence F8 . Le réseau social le décrit comme une fonctionnalité qui permettra à tout utilisateur delorsqu'il les utilise. Elle donnera aussi et surtout la possibilité deses données Facebook et d'empêcher les tiers d'y accéder à l'avenir.Sur sa page Facebook, Mark Zuckerberg précise que «».Si on ignore comment fonctionnera l'outil et à quoi il ressemblera, on imagine bien son impact sur la capacité de Facebook àet à capter des revenus. Si de nombreux utilisateurs décident de supprimer les informations collectées sur leur activité internet, la société américaine aura davantage de difficulté à cibler et générera moins de revenus.Facebook créera desdestinés aux sites et aux applications en fonction de certaines données. Par exemple, les développeurs pourront savoir si leurs applications sont plus utilisées par les femmes ou les hommes, par tel ou tel groupe d'âge, mais le réseau social fournira ces rapports sans stocker les informations liées aux comptes des utilisateurs.La firme doit passer par cet objectif de transparence si elle veut espérer reconquérir la confiance écornée de ses abonnés, après les multiples scandales des derniers mois.