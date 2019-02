Facebook, les mots de passe dans la blockchain, Mark Zuckerberg s'y intéresse

Lire aussi :

Cette année Mark Zuckerberg a comme challenge personnel de tenir des conférences ou des entretiens pour discuter du futur de la technologie. Le jeune milliardaire a posté ce mercredi 20 février la vidéo d'une conversation réalisée avec Jonathan Zittrain, professeur de droit à Harvard.Lors de cet échange,a évoqué laet souhaiterait l'utiliser davantage dans Facebook. Le fondateur du réseau social a notamment émis l'idée d'y stocker lesutilisateur pour les protéger plus efficacement qu'aujourd'hui.Ce système décentralisé remplacerait Facebook Connect, utilisé aujourd'hui sur de très nombreux sites internet pour faciliter laà leurs services. Placer les mots de passe dans la blockchain serait un énorme changement pour le réseau. Cela permettrait aussi aux utilisateurs de mieux gérer lespartagées avec ces sites et leur utilisation.Seulement, Facebook n'en est qu'au début de sa réflexion. Mark Zuckerberg indique qu'il n'a pas encore trouvé le moyen technique de réaliser cette transition vers la blockchain. Le réseau social a créé en mai dernier une division spécialement dédiée à cette technologie. On prête également l'idée à Facebook de réaliser sa propreFacebook se pose néanmoins la question hautement sensible du contrôle des données partagées. «», s'inquiète Mark Zuckerberg, ajoutant qu'«».