Facebook : 2 milliards de comptes supprimés en 2019

Des progrès en matière de machine learning



Un travail encore important sur la détection des propos haineux



Source : Engadget

Dans les seuls trois premiers mois de l'année 2019,a supprimé près deouverts sur sa plateforme. Le réseau social indique également dans son dernier rapport sur la modération en avoir désactivé 1,2 milliard sur le dernier trimestre 2018.Ce chiffre impressionnant l'est d'autant plus en le mettant en comparaison desque compte Facebook à ce jour. Dans un article publié sur le blog de l'entreprise, le réseau indique que «».Facebook se félicite tout de même d'avoir réussi à, tout en indiquant que 119 millions d'abonnés actuellement inscrits sur les plateformes sont en fait des faux.Le rapport donne également des précisions surpublié sur le réseau social. Là encore Facebook indique avoir, durant ces six derniers mois, détecté de manière proactive 95 % de ces publications non autorisées. Les dispositifs d'apprentissage automatique se sont sensiblement améliorés pour détecter plus rapidement les images et vidéos jugées obscènes.À l'inverse, l'entreprise indique avoir encore du travail à faire en ce qui concerne la modération du discours haineux . Seulementde ce dernier est détecté avant publication, malgré une augmentation notable de 24 % par rapport à l'année dernière.Mark Zuckerberg a également commenté ce rapport. Dans une conversation avec différents journalistes, le fondateur du groupe s'engage à publier dès l'année prochaine un rapport tous les trimestres sur les progrès accomplis par l'entreprise en matière de modération et Instagram sera inclus à ces analyses.