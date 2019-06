Facebook va collaborer avec la justice pour localiser les auteurs de discours haineux

Facebook va fournier les IP des suspects à la justice

Un lien entre une entreprise privée et l'État qui peut poser question

Source : Le Figaro

Dans la lutte contre les méchants,et laont décidé de faire cause commune. Dans une interview accordée à l'agence Reuters, ensuite reprise par nos confrères du Figaro, le secrétaire d'État au numériquea annoncé mardi que le réseau social avait accepté deles éléments nécessaires pour l'aider à clairement identifier les utilisateurs diffusant des contenus haineux sur la plateforme.La rencontre du 10 mai dernier à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg a-t-elle accéléré ou ne serait-ce que contribué à cette annonce de Cédric O ? Sans doute. Quoi qu'il en soit, Facebook s'est bienà communiquer à la justice françaisedes internautes tenant des propos ou postant des contenus haineux sur le réseau social au pouce levé.Le secrétaire d'État indique ainsi qu' «». Les contenus àtomberont sous le coup de cette collaboration.L'engagement ainsi pris par Facebook d'constitue une véritable exception puisque la France est le seul pays concerné. Au-delà de l'aspect salutaire de la chose, se pose la question du lien qui va unir l'entreprise privée Facebook, l'un des géants du numérique mondial empêtré dans de nombreux scandales sur les données personnelles et les contenus litigieux, et la justice française, l'un des piliers de l'État.D'ici là, les parlementaires vont avoir à examiner et à discuter d'un projet de loi préparé par le gouvernement, tendant à mieux lutter contre les contenus de haine sur les multiples plateformes du Web.