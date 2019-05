Emmanuel Macron va (encore) recevoir Mark Zuckerberg à l'Élysée : de quoi vont-ils discuter ?

Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Le projet de corégulation au menu

Les contenus haineux au centre de la discussion ?

On pourrait appeler « l'acte II » de leur rencontre, mais il n'est pas certain que cette dénomination plaise au président de la République.vont en effet se rencontrer à l'Élysée, ce vendredi 10 mai à 15 h, pour un entretien qui doit durer une heure. Le chef de l'État recevra le fondateur du réseau social Facebook entre une cérémonie donnée à l'occasion de la Journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et un rendez-vous avec Bruno Le Maire... pour faire le débrief de son rendez-vous précédent ?Mark Zuckerberg s'était déjà rendu à l'Élysée en mai 2018, pour honorer son premier voyage officiel depuis dix ans. Le patron de Facebook et Emmanuel Macron avaient pu échanger autour des effets positifs des technologies dans notre vie de tous les jours. Cette fois, la discussion devrait être teintée d'un peu plus de gravité, actualité oblige.Facebook indique que le Zuck «». À ce titre, les conclusions de la mission menée par Benoît Loutrel, qui devait réaliser une évaluation desmis en œuvre par la firme américaine, seront remises au secrétaire d'État au Numérique, Cédric O Les deux dirigeants discuteront également de « l'appel de Christchurch », un accord censé réunir les gouvernements et entreprises technologiques ; et du prochain G7, qui aura lieu en France cet été et où sera présenté et discuté unsur la haine en ligne.Les deux hommes n'omettront sans doute pas d'évoquerportée par la députée LREM Laetitia Avia, actuellement discutée par les parlementaires . Cette dernière, en cas d'adoption, exigerait alors des réseaux sociaux de retirer ou de bloquer tout contenu qui enfreint la loiet de réclamer impérativement à tout utilisateur qui désire s'inscrire sur un réseau social de prouver son identité.