Des magistrats et des services du ministère de l'Intérieur ont été ciblés par des cyberattaques

Encore aujourd'hui, les personnes ciblées ont toujours du mal à lutter contre les risques que représentent le ransomware et le spearphishing. En mai dernier, Proofpoint avait établi que 72% des principales organisations gouvernementales et ministères français avaient été exposés à la fraude par mail et à l'usurpation d'identité. 4 ministères sur 14 seulement étaient protégés, parmi lesquels le ministère de l'Économie et celui des Affaires étrangères. La pédagogie et la sensibilisation demeurent les principales clés dans la lutte contre les cyberattaques, qu'elles exploitent les failles informatiques et/ou les failles humaines.