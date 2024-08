Nous sommes désormais habitués aux publications de correctifs, qui font généralement suite à des découvertes de failles de sécurité, exploitées ou non. Microsoft est d'ailleurs passée maître en la matière, entre les Patch Tuesday et les bouchages intercalaires de ses outils, comme Google Chrome.

Mais on s'attendait moins à ce qu'une entreprise comme SolarWinds s'y mette. C'est pourtant ce qu'a fait la firme d'Austin, qui fournit de grandes organisations à travers le monde en logiciels de gestion informatique et de réseaux. Et elle ne s'est pas arrêtée à un correctif, puisqu'elle en a ajouté un second, en un mois. Mais ce qui constitue son exploit n'est pas tant que ce deuxième correctif vienne en effet corriger le précédent, mais plutôt que ce dernier contenait… une faille de sécurité.