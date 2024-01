Le groupe russe qui a attaqué Microsoft avec succès vient aussi de piéger un autre géant américain de la Tech

Conformément à la loi, Hewlett Packard Enterprise a signalé l'attaque à l'agence américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission. Dans un rapport daté du 19 janvier 2024 et révélé le 24 janvier, l'entreprise explique avoir été informée, le 12 décembre 2023, d'une attaque informatique provenant d'un groupe rattaché à un État-nation.