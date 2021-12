En cas d’urgence, ce câble USB peut effacer toutes les données de votre PC

D’après les propos recueillis par TechCrunch auprès du créateur du projet, Michael Altfield, BusKill est pensé et a été développé pour répondre à un haut niveau d’exigence en matière de risque. La raison pour laquelle le système a été porté sur Windows et macOS réside en la volonté de permettre l’utilisation de BusKill à certains publics. Altfield fait notamment référence aux journalistes qui n’utilisent pas Linux et ne sont pas nécessairement à l’aise avec l’interface de lignes de commande.

Néanmoins, le système Linux permet, du fait de sa conception, une configuration plus poussée de BusKill avec le déclenchement de l’autodestruction des données contenues sur la machine. Bien que le projet ait été imaginé pour les journalistes et les militants, le câble USB en question pourrait bien trouver un nouveau public auprès des tradeurs de crypto-monnaies.