Windows 11 : le support de l'USB 4 à 80 gigabits/s, c'est pour bientôt !

L'USB 4 propose d'ores et déjà de belles qualités grâce à sa vitesse de transfert pouvant atteindre 40 gigabits/s. Mais on n'arrête pas le progrès, comme dirait notre grand-mère. Alors Microsoft annonce via son programme Windows Insider (dédié principalement aux professionnels et aux aficionados de l'OS) mettre en place l'USB 4 version 2.0, lequel devrait doubler cette capacité.