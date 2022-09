USB 4 version 2 : vers des vitesses incroyables... et avec le même câble !

Vous me direz « c'est classique, à chaque nouvelle génération, on double le débit de la précédente », et vous n'aurez pas complètement tort. En revanche, là où les choses sont plus inhabituelles c'est au niveau du câblage nécessaire pour profiter de tels débits.

« Les principales caractéristiques de la mise à jour USB4 incluent : jusqu'à 80 Gbit/s sur la base d'une nouvelle architecture physique, mais à l'aide de câbles passifs USB Type-C 40 Gbit/s existants et de câbles actifs USB Type-C 80 Gbit/s nouvellement définis ».

Interrogé par nos confrères, Joe Balich, l'un des porte-paroles de l'USB-IF, a confirmé qu'un câble 40 Gbps acheté aujourd'hui est capable d'exploiter un débit deux fois plus élevé. La compatibilité entre les normes USB a souvent été saluée, mais de là à toucher aussi les câbles…

Selon toutes vraisemblances, les spécifications finales de l'USB 4 version 2 – qui n'aura peut-être pas ce nom – devraient être publiées avant l'USB DevDays de Seattle les 1er et 2 novembre prochains. Il sera alors temps de vérifier ces informations.