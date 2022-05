USB-C : les câbles compatibles 240W sont là ! On attend les machines et les chargeurs

Comment choisir le bon câble HDMI ? Une question simple qui amène trop souvent des réponses floues. HDMI 1.4, 2.0, 2.1... Si vous avez déjà branché un câble HDMI à votre TV, écran de PC, ou encore console de jeu, et que vous avez rencontré des problèmes d'affichage (voir par d'affichage du tout), ce guide est fait pour vous. Depuis leurs créations en 2002, les câbles HDMI ont beaucoup évolué, et avec eux, les appareils auxquels ils sont connectés. On met tout à plat pour que vous soyez sûr de faire le bon choix.

