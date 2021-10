De nouveaux logos USB-C et USB4 afin de clarifier les choses

La généralisation de l'USB, ses multiples évolutions et sa (relative) rétrocompatibilité ont grandement simplifié la connectique informatique. La Commission européenne entend aller encore plus loin en imposant un chargeur USB-C universel pour la plupart des appareils. Pour autant, la nomenclature utilisée et les diverses normes constituent un joyeux bazar que l'USB Implementers Forum (USB-IF) entend clarifier.