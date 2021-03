5,23 Gbps : Samsung bat des records en combinant 4G LTE et 5G mmWave sur Galaxy S20+

Bien sûr, ce chiffre est atteint dans des conditions extrêmement favorables qui ne reflètent pas une utilisation réelle des produits. Mais l'objectif de Samsung est ici est de prouver que la technologie EN-DC, permettant aux opérateurs de combiner 4G et 5G pour profiter des avantages des deux réseaux, fonctionne. Et qu'elle peut assurer une connexion mobile à la fois rapide et fiable ainsi qu'une large couverture réseau.

« Les opérateurs de téléphonie mobile doivent tirer le meilleur parti de leurs spectres de fréquence limités afin de garantir des expériences utilisateur qui offrent la pleine valeur de la 5G », a réagi Ed Gubbins, analyste pour GlobalData.

Samsung ne communique bien sûr pas sur cette performance pour le plaisir. Le but est de vendre des équipements réseau et de légitimer sa position sur le marché, alors que Nokia, Ericsson et Huawei (certes moins, récemment) sont bien installés.