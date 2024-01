Plus résistant que le carbone et le kevlar, quel est ce nouveau matériau révolutionnaire ?

Le a-SIC est capable de résister à une traction de 10 GigaPascals, ce qui équivaut à « une limite d’élasticité 10 fois supérieure à celle du kevlar ». Pour vous donner un ordre d'idée, il est possible d'imaginer une petite expérience amusante. Mettons qu'on construise une porte classique de maison en a-SIC ( d'une surface de 1,6 m2), et qu'on souhaite la détruire avec un treuil tracté par plusieurs voitures basiques d'un poids de 1 500 kg chacune. Pour parvenir à bout de cette porte, il faudrait l'équivalent de la force produite par plus d'un million de ces véhicules. Un calcul hypothétique et simplifié, mais qui démontre la prouesse de ce matériau, faisant de lui un candidat de choix pour de nombreuses applications.