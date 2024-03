Ce nouveau matériau électronique a des propriétés physiques étonnantes

Cette recherche s'est effectuée sous la direction de Di Wu, postdoctorant en science des matériaux, et de Yue (Jessica) Wang. Plutôt que de se rompre, les films polymères développés à Merced se déforment et s'étirent. Diwu explique : « Ces polymères sont très prometteurs ». Elle continue en expliquant que leur objectif est de les rendre « plus légers, moins chers et plus intelligents ».

Le secret de ce matériau réside dans une composition assez sophistiquée, qui combine quatre polymères différents. L'un d'entre eux est le PEDOT:PSS, ajouté en petite quantité (10 %) dans le mélange. Celui-ci est un polymère déjà largement utilisé pour fabriquer écrans tactiles, diodes électroluminescentes organiques (OLED) ou cellules photovoltaïques organiques. Cette structure complexe permet à celui-ci d'absorber l'énergie des impacts sans se briser.

Des nanoparticules de 1,3-propanediamine rentrent également dans la composition, qui le rendent encore plus performants et facilitent une déformation encore plus prononcée face aux impacts tout en renforçant la résistance interne de la structure.