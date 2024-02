Rien de tel que des boucles d'oreilles connectées pour parfaire votre look lors des Fashion Weeks du futur !

Il n'est pas nécessaire d'être Iron Man pour avoir un suivi de son rythme cardiaque, son nombre de pas quotidiens ou sa température corporelle en temps réel. La technologie d'aujourd'hui sait parfaitement le faire à bas coût, et le marché est désormais inondé de montres connectées capables de fournir ce type d'information.

En fait, il semble que de plus en plus d'accessoires sont destinés à être bardés de capteurs. Après les lunettes dopées à l'IA ou les bagues intelligentes, « the next big thing » pourrait bien s'accrocher au lobe de votre oreille.