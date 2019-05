COMPUTEX 2019 - AMD dévoile avec pudeur sa Radeon RX 5700, la RTX 2070 battue de 10%

Crédit illustration : WCCFTech

Radeon RX 5700 : la RTX 2070 de NVIDIA s'incline... dans certains cas

L'E3 2019 restera l'événement clé d'AMD pour ses GPUs

Comme les processeurs Ryzen de troisième génération, présentés cette nuit en détail durant la conférence d'au Computex , la famille de GPU Navy arbore la gravure 7 nm , désormais arrivée à maturité. Elle se base sur une toute nouvelle architecture qui remplace l'AMD GCN. Cette nouvelle architecture est baptisée RDNA (avec un « R » en rouge pour le clin d'œil). Elle doit notamment permettre d'atteindreà celui permis par l'architecture GCN pour une consommation qui, elle, ne bougera pas.En guise de démonstration, AMD s'est contenté de présenter les performances de sa, face à la GeForce RTX 2070 sur une démo de. Sur le titre du studio britannique Rebellion, la puce parvenait à faire aussi bien que sa concurrente griffée NVIDIA. Cette dernière se trouvait même battue à hauteur de 10 % dans certains cas de figure. WCCFTech , présent sur place, tend à expliquer ces variations de performances par un effet « bottleneck » potentiellement causé par le CPU utilisé par AMD durant démonstration. Dans tous les cas, ce premier bilan reste intéressant, mais méritera d'être étayé de plus amples informations... À commencer par la question du prix.Ces informations complémentaires, qui nous font pour l'heure défaut, AMD doit les fournir, à la faveur d'une autre conférence prévue cette fois en amont de l'E3 , à Los Angeles.L'événement donnera à la firme de Lisa Su l'opportunité de dévoiler l'intégralité de ses nouvelles cartes graphiques et surtout d'évoquer en profondeur l'épineux sujet de leur positionnement tarifaire. La semaine dernière, un rapport faisait état de puces proposées à des prix peu ou prou semblables à ceux pratiqués par NVIDIA, pour des performances légèrement supérieures.Il nous faudra définitivement attendre le 10 juin prochain pour être fixés. Notons en revanche qu'AMD a d'ores et déjà évoqué un créneau de lancement pour ses GPUs « Navi », fixé courant juillet.