La RTX 2070 gagnerait des parts de marché plus rapidement que la GTX 1080 en son temps

RTX 2070 : le nouveau best-seller de NVIDIA ? Pas si simple

Des courbes globalement plus avantageuses pour la génération Pascal

Crédit : ExtremeTech

Crédit : ExtremeTech

Crédit : ExtremeTech

Crédit : ExtremeTech

Faut-il croiresur parole lorsque la firme au caméléon assure que ses GeForce Turing se vendent bien ? Si l'on s'en tient aux données compilées par Steam, la réponse est oui... tout du moins dans un cadre bien particulier. Après des mois d'informations souvent contraires, et parfois même ambiguës suite au marasme suscité par l'effondrement des cryptomonnaies , les indices récoltés par la plateforme de Gabe Newell pourraient appuyer en partie les dires de Jensen Huang. Laprofite ainsi d'un taux d'adoption plus solide que celui de laen son temps.En examinant de près les données issues du dernier sondage de Steam relatif au matériel utilisé par sa communauté, ExtremeTech est parvenu àpour les GeForce RTX 2060, 2070 et 2080. Les chiffres, relevés plusieurs mois après le lancement des différentes cartes (quatre mois pour la RTX 2060 et huit mois pour les RTX 2070 et 2080), tendent à estimer les performances commerciales des GeForce Turing face à la génération Pascal après une durée égale sur le marché.Dans les faits, les résultats sont à prendre avec recul, et ce pour aux moins deux raisons : l'enquête émane de, elle ne se focalise donc que sur la seule communauté de la plateforme ; d'autre part, et comme le précise le site, les enquêtes Steam ne constituent pas un indicateur très précis des parts de marché en matière de GPUs. Malgré tout, l'ensemble permet de se faire une idée de la dynamique d'adoption des GeForce RTX depuis leur lancement. L'occasion d'en tirer un tour d'horizon tout de même assez contrasté.Sur l'ensemble du comparatif, la RTX 2070 est la seule à tirer nettement son épingle du jeu, tout du moins face à la GTX 1080. Elle affiche ainsi, mais uniquement au bout de deux mois sur le marché. Face à sa grande sœur la GTX 1070, la RTX 2070 se contente cette fois d'une courbe mollassonne et culmine à moins de 1 % de joueurs (issus de la communauté Steam) l'ayant adopté au cours des huit mois ayant suivi son lancement.Dans les mêmes conditions il y a deux ans, la GTX 1070 avait pour sa part légèrement dépassé les 2,50 %, mais il s'agissait là de la carte la plus populaire du lineup NVIDIA en 2016 - 2017. Rien d'étonnant donc.La dynamique est toutefois semblable lorsqu'on jette un œil aux courbes portant sur les duels GTX 1080/RTX 2080 et GTX 1060/RTX 2060. Dans les deux cas, les nouvelles cartes des verts se vendent correctement, mais sont loin de surclasser ou même d'égaler les performances des puces qu'elles remplacent. Un taux d'adoption, expliqué en partie par les prix en nette hausse sur les gammes XX60 et XX80.