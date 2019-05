AMD Navi : les Radeon RX 3080 et 3070 sont en fuite et battent les GeForce RTX 2070 et 2060

Crédit : WCCFTech

Radeon RX 3080 et 2070 meilleures que les RTX 2070 et 2060

Des puces annoncées le 27 mai et présentées le 10 juin

D'après les informations relayées par WCCFTech , ces dernières seraient en mesure battre les RTX 2070 et 2060 pour des tarifs finalement assez proches de ceux pratiqués par la concurrence. Ce cocktail d'informations émane d'un porte parole de Sapphire (partenaire d'AMD) un peu trop loquace. L'intéressé se serait notamment épanché auprès d'un média chinois sur certains détails spécifiques portant sur deux cartes jusqu'alors connues sous les noms de codes « Navi XT » et « Navi Pro ».Dans les faits, ces références Navi XT et Navi Pro correspondraient aux, dont les nomenclatures précises méritent encore d'être confirmées. La premièrede NVIDIA pour un tarif équivalent, fixé à. La seconde profiterait de performances la plaçant, pour un prix cette fois calé àComme l'indique WCCFTech, ces performances estimées vont dans le sens des différentes fuites parvenues jusqu'à nous ces dernières semaines... Les prix, en revanche, sont plus élevés que ce qui avait été suggéré par de précédents rapports. Ces deux puces avaient en effet été pressenties à 300 et 200 dollars respectivement.Autre information importante, selon cette même source, l'architecture Navi n'incluraitOn apprend enfin que ces deux nouvelles cartes graphiques seraient(en amont du Computex),(durant l'événement qu'AMD tiendra peu avant l'ouverture de l'E3) et lancées en juillet, après la levée d'embargo prévue le 7 juillet.Reste l'épineuse question du crédit qu'il convient d'apporter à ces diverses informations. WCCFTech appelle à la prudence. Néanmoins, le site chinois qui avait initialement publié l'ensemble de ces informations a été contraint de supprimer son article peu après sa mise en ligne. Réponse probable lundi prochain !