CES 2024 : cet été, le meilleur cuistot dans votre jardin pourrait être… une intelligence artificielle

De prime abord, le Perfecta ressemble à un four transparent sur lequel on aurait collé un smartphone. Sa promesse ? Cuire une entrecôte en 90 secondes et tous vos autres aliments 10 fois plus vite que les appareils concurrents (et que votre bon vieux Weber au charbon de bois). Sur son site, l’entreprise promet que l’accessoire est capable de « tout cuire en 3 minutes ou moins ».