CES 2024 : quoi de mieux qu'un robot cuistot pour rassasier les visiteurs ?

I-Robo est doté de fonctionnalités lui permettant de cuisiner un large panel de plats, à l'instar de l'assaisonnement automatique, l'automatisation de la cuisson ou encore une poêle à frire autonettoyante. Le robot est en mesure d'ajuster de manière flexible et appropriée la température et le temps de cuisson, ainsi que la vitesse et le temps de rotation de la poêle selon le menu choisi.