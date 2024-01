CES 2024 : Lenovo veut offrir le meilleur de Windows et Android sur un seul appareil, mais c'est pas gagné

C'est presque un rêve pour bien des personnes : mélanger le meilleur d'Android, de sa portabilité et de sa légèreté avec le meilleur de Windows et de ses compatibilités logicielles. Dans la même idée, il n'est plus à prouver qu'Android propose une meilleure interface portable et Windows domine forcément côté ordinateur ; finalement, chacun son coeur de métier. Lenovo l'a bien compris et a dévoilé durant le CES 2024 son Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid, un ordinateur portable hybride embarquant deux systèmes d'exploitation.

Le fonctionnement est assez simple sur le papier : lorsque l'appareil est utilisé en mode ordinateur, c'est à dire avec un clavier et un écran comme n'importe quel laptop, c'est Windows qui fonctionne. Lorsque vous détachez l'écran pour passer en mode tablette, le système d'exploitation de Google, à savoir Android, prend le relai.