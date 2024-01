CES 2024 : cette TV de 137 pouces se plie en quatre pour le plus grand plaisir des spectateurs… mais pas de leurs portefeuilles

La N1, de son petit nom, a toutes les caractéristiques d’un prototype technologique de pointe, mais c’est bel et bien un véritable produit commercialisé. L’écran micro-LED 4K est capable de grimper jusqu’à 4000 nits de luminosité, prend en charge le contenu HDR, offre un contraste de 7000:1 et embarque des ports USB, HDMI, DisplayPort et RJ45. Sur le papier, on pourrait juste croire à une télé haut de gamme façon The Frame de Samsung, mais la N1 est bien plus que ça.