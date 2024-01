CES 2024 : Lenovo présente de nouveaux modules aimantés à connecter derrière l'écran de ses ThinkBook

Quel est le plus gros défaut d'un ordinateur portable ? La réponse est évidemment subjective, mais beaucoup s'accorderont à dire que les webcams de ces appareils sont rarement de grande qualité. Pourtant, à l'heure des réunions Zoom et consorts, c'est un composant qui prend peu à peu de l'importance, et il est peut-être temps que les choses changent.

Entre en scène la Magic Bay Studio, une webcam 4K qui se connecte à l'arrière de certains ordinateurs ThinkBook à l'aide d'aimants et d'une série de pins. Lenovo est aussi allé plus loin en incorporant deux haut-parleurs à son module pour une meilleure expérience d'écoute. Ainsi, au lieu d'intégrer un module caméra de haute qualité dans son ordinateur portable, ce qui n'est pas indispensable pour tout le monde, le fabricant chinois a opté pour la modularité.