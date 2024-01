CES 2024 : Belkin veut devenir le meilleur allié de vos vidéos TikTok avec son nouvel accessoire pour iPhone

« Le suivi à 360° du visage, du corps et des mouvements, ainsi que l’inclinaison à 90° vous permet d’effectuer des FaceTime et de créer du contenu de manière plus naturelle et plus transparente », indique Belkin sur son site. Il est clair qu’en plus d’être un cadreur intelligent pour la visioconférence, le Stand Pro est aussi pensé pour les créatifs et créatives qui veulent produire du contenu avec l’aide d’un cameraman robotique. L’accessoire devrait faciliter la vie de celles et ceux qui réalisent des vidéos TikTok ou Instagram en éliminant le besoin de changer le téléphone de place pour changer de cadre.